Dopo rogo nel chiosco esplode la solidarietà 

Obiettivo raggiunto. Manca una manciata di euro, ma la raccolta fondi online per aiutare le due imprenditrici che gestivano il chiosco distrutto da un incendio, è andata a buon fine. Sulla piattaforma gofundme.com sono stati raccolti quasi 28mila euro. Non saranno sufficienti per ricostruire il bar devastato dalle fiamme, ma rappresentano un segnale di rinascita, come gli incassi delle giornate di Pasqua e Pasquetta grazie alla solidarietà arrivata da un locale della Costa Verde.

Danni e speranza

Stando alla prima stima i danni ammontano a circa 250mila euro. Il chiosco è stato completamente distrutto. Daniela Pinna e Francesca Achena, che gestiscono il locale nei giardini pubblici, erano disperate, non si aspettavano tanta solidarieta.

«Ci vorrà del tempo per riavviare l’attività – commenta Daniela Pinna – ma sono certa che ripartiremo. Siamo contente e felici dalla generosità che ci hanno dimostrato amici e clienti. Da adesso in poi tutto il nostro impegno sarà per la riapertura del chiosco». Felicissima anche Samanta Dessì, l’imprenditrice che ha messo a disposizione il sul locale a Sant’Antonio di Santadi, per consentire alle imprenditrici guspinesi di lavorare anche durante i giorni di festa. Le prenotazioni infatti, in seguito all’incendio, hanno rischiato di essere cancellate. «Sono contenta di aver sostenuto l’iniziativa per consentire a queste giovani di continuare con la loro attività nei giardini pubblici di Guspini. Lavorare in sinergia consente il miglioramento di tutto il comparto turistico, aiutare le persone in difficoltà fa bene alla cultura locale e al cuore delle persone». Lo sanno bene anche tutte le persone che in questi giorni con le loro donazioni hanno consentito di raccogliere 28mila euro online. Una persona ha offerto 1000 euro. Insomma, una grande mobilitazione per far ripartire uno dei punti di ritrovo più cari ai guspinesi.

La solidarietà

Tutto lo staff del chiosco “Ajò ai giardini” ha salutato con grande emozione e entusiasmo le varie iniziative promosse per aiutare il locale. «Vogliamo ringraziare con tutto il cuore tutte le persone che sono passate a trovarci – dice Francesco Pinna chi ha collaborato, chi ci ha sostenuto e chi ha reso speciale questa Pasqua e Pasquetta 2026. Sono stati due giorni intensi, pieni di lavoro, stanchezza e tanta energia, ma soprattutto due giornate che ci hanno riempito il cuore di emozioni, sorrisi e una carica incredibile. Vedere così tante persone presente, condividere questo piccolo evento e sentire tutto l’ affetto è stata per noi una soddisfazione immensa. Questo è il nostro lavoro, ed è ciò che amiamo fare. La soddisfazione più grande è vedere i nostri clienti e ospiti felici».

Mauro Serra

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