Dopo quindici anni apre la Dog House 

La Dog house di Quartucciu finalmente sarà realtà. Il Comune, infatti, ha individuato chi dovrà gestire la struttura di via delle Serre, angolo via Vivaldi, abbandonata da 15 anni: una veterinaria, un’educatrice e una toelettatrice. Prima dell’apertura al pubblico, l’area sarà ovviamente sistemata.

Già due anni fa si parlava di un’apertura ormai prossima. «Il ritardo è dovuto a ostacoli burocratici, incluse procedure complesse con l'Anac e difficoltà nel piano finanziario», dice l’assessore al Patrimonio Carlo Secci. Oltre al ricovero per cani, sono previsti servizi di veterinaria, educazione cinofila, toelettatura e vendita di prodotti correlati. A breve verranno consegnate le chiavi, poi inizieranno i lavori di sistemazione e, infine, l’inaugurazione, che potrebbe essere prima dell’estate. (ste. lap.)