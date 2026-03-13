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Quartucciu.
14 marzo 2026 alle 00:26

Dopo quindici anni apre la Dog House 

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La Dog house di Quartucciu finalmente sarà realtà. Il Comune, infatti, ha individuato chi dovrà gestire la struttura di via delle Serre, angolo via Vivaldi, abbandonata da 15 anni: una veterinaria, un’educatrice e una toelettatrice. Prima dell’apertura al pubblico, l’area sarà ovviamente sistemata.

Già due anni fa si parlava di un’apertura ormai prossima. «Il ritardo è dovuto a ostacoli burocratici, incluse procedure complesse con l'Anac e difficoltà nel piano finanziario», dice l’assessore al Patrimonio Carlo Secci. Oltre al ricovero per cani, sono previsti servizi di veterinaria, educazione cinofila, toelettatura e vendita di prodotti correlati. A breve verranno consegnate le chiavi, poi inizieranno i lavori di sistemazione e, infine, l’inaugurazione, che potrebbe essere prima dell’estate. (ste. lap.)

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