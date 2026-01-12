Dopo quattro mesi arriva il pediatra 

Paolo Mureddu è il nuovo pediatra del Sarrabus e del Gerrei. La nomina da parte del distretto sanitario, dopo una lunga attesa, è arrivata ieri. L’ambulatorio (solo su appuntamento) aprirà il lunedì, mercoledì e venerdì a San Vito , il martedì e giovedì a Villasimius e il mercoledì (pomeriggio) anche a San Nicolò Gerrei .

In una nota il nuovo pediatra invita i genitori a richiedere un appuntamento tramite messaggio tra le 8.30 e le 10.30. «Risponderò per messaggio – ha specificato Mureddu - o richiamerò a seconda delle necessità del caso e nel minor tempo possibile. Per malesseri improvvisi cercherò di rispondere alle telefonate per supporto ma non essendo questo un servizio di urgenza consiglio ugualmente di contattare i servizi appositi».

Le famiglie del Sarrabus e del Gerrei attendevano la nomina di un pediatra (ne era rimasto solo uno) dalla fine della scorsa estate. (g. a.)

