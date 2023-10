Dopo quattro anni riapre il centro anziani 

Si sono riaperte dopo quasi quattro anni le porte di “Casa Cossu”, il centro di aggregazione per gli anziani di via Nazionale, punto di riferimento di tanti nonnine e tante nonnine di Quartucciu. Una chiusura forzata della struttura dovuta prima alla pandemia e poi ai lavori di ristrutturazione dell’edificio. Interventi ora conclusi, ma non senza polemiche: «Molti lavori sono stati fatti a metà», attacca Licio Deiana, 82 anni, unico presente ieri mattina nel salone dell’edificio.

Il malumore

«Hanno sistemato il tetto perché c’erano le infiltrazioni d’acqua e si era creato un ambiente umido e malsano, ma i muri per esempio non li hanno neanche toccati, sono tutti scrostati. Avrebbero dovuto dare anche una passata di bianco per disinfettare l’ambiente», aggiunge Deiana, «ma poi ci sono anche altre cose da fare. Inoltre qui abbiamo pulito quasi tutto noi, non il Comune. Adesso viene una persona tre volte alla settimana, ma non basta».

L’impegno della ristrutturazione era stato preso dalla Giunta Pisu nel 2019, che aveva stanziato 65mila euro per i lavori di manutenzione straordinaria. Poi è arrivata la pandemia e i lavori sono iniziati solo a settembre del 2021. La casa, che risale ai primi del Novecento, fu donata dalla famiglia Cossu al Comune alla fine degli anni Novanta, quando sindaco era Tonino Meloni, con l’impegno di realizzare un centro diurno a disposizione degli anziani di Quartucciu.

«Adesso siamo un po’ sospesi: abbiamo dovuto fare le elezioni ben tre volte e da sabato c’è un nuovo presidente, ma resterà solo fino a dicembre. Si è reso disponibile giusto per farci partire», aggiunge l’ottantaduenne, «la mia impressione è che non volessero riaprire, ma per noi questo spazio è fondamentale». Deiana e i suoi amici, però, vorrebbero autogestirsi. «Siamo aperti tutti i giorni, mattina e sera, ma gli orari li ha fatti il Comune. Prima eravamo oltre 50 iscritti, ora molti non ci sono e noi vorremmo invitarli a tornare».

Il Comune

Non un ritardo, ma un inizio prudente per il Comune che ha voluto sì ridare lo spazio ai suoi concittadini più anziani, ma che ancora sta riorganizzando una vera e propria apertura guidata da un nuovo regolamento. Come spiega l’assessora l’assessora alle politiche sociali Maria Grazia Fois: «Stiamo lavorando a una programmazione idonea per quelle che potrebbero essere le esigenze di tutti i fruitori anche sulla base di quelle che saranno le loro richieste – sono le sue parole -. È chiaro, però, che non ci potrà essere una gestione autonoma».

