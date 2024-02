Dopo pesche e miele, arriva la sagra delle fragole 

«E dopo le pesche e il miele, ora le fragole». Così il sindaco Fabrizio Madeddu annuncia la volontà dell'amministrazione di creare un nuovo appuntamento, magari una sagra, per celebrare un altro prodotto della terra sansperatina. «L'amministrazione comunale ha avuto il piacere di confrontarsi con un bel pubblico di produttori di fragole di San Sperate», racconta il primo cittadino. «È stato un piacevole incontro, partecipato, in cui, oltre a conoscerci personalmente, abbiamo voluto coinvolgere in primis i produttori e condividere le nostre idee per porre insieme le basi per una giornata di festa, in cui sarà protagonista appunto, la fragola».

Non è la prima volta che il sindaco parla di questa idea, già annunciata subito dopo le elezioni di giugno 2022. All'epoca si parlava di introdurre anche una sagra del miele, effettivamente realizzata poche settimane fa. Ma San Sperate e il miele erano un binomio già riconosciuto, si pensi alla manifestazione “San Sperate città del miele” nel 2008, quando il sindaco era Antonio Paulis. Questa volta invece, per le fragole è un discorso diverso. «Vogliamo individuare una serie di interventi e proposte da sottoporre all'attenzione dell'agenzia Laore su specifiche tematiche tecniche e di assistenza e la proposta di avviare, tutti insieme, una serie di iniziative finalizzate alla promozione del prodotto e del nostro territorio», chiude Madeddu. «Festeggeremo e promuoveremo questo gustoso frutto. Ancora non abbiamo una data precisa, attendiamo il prossimo incontro».

