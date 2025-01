Dopo Pablo Marì la Fiorentina vuole Zaniolo, Elmas al Toro  

A meno di una settimana dalla chiusura della finestra invernale é entrata nel vivo la trattativa per portare al Milan Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord che chiede 40 milioni di euro, più bonus.

La Fiorentina che sta provando a prendere Nicolò Zaniolo, obiettivo già della scorsa estate, dall’Atalanta che, dopo l'infortunio di Lookman, sta valutando il proprio parco attaccanti e guarda a Giacomo Raspadori e Daniel Maldini. Se dovesse arrivare uno dei due, la Dea potrebbe prendere in considerazione la cessione. In tal caso la Viola subentrerebbe ai bergamaschi nel prestito dal Galatasaray. Il Napoli ha riavviato la trattativa per Alejandro Garnacho, per il quale il ManUnited chiede però 65 milioni. Si decide a breve il futuro di Andrea Cambiaso (non convocato ieri per la partita di Champions, ufficialmente per un problema fisico): i bianconeri aspettano l'offerta irrinunciabile del Manchester City (70 milioni?).

L’argentino Tomás Palacios, 23 anni, è un nuovo difensore del Monza (prestito dall'Inter fino al termine della stagione) e prende il posto di Pablo Marì, ceduto alla Fiorentina. I brianzoli hanno anche annunciato l'acquisto di Arvid Brorsson, difensore svedese, classe 1999, dal Mjällby. L'Inter é interessata al laterale Nicola Zalewski, in scadenza a fine stagione con la Roma. Il Genoa ha chiuso con il Venezia per l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista isalndese Michael Ellertsson, che sarà rossoblù soltanto a giugno, per una cifra di poco superiore ai 3 milioni. Arriva subito, invece, un altro centrocampista, il camerunense Jean Onana, in prestito dal Besiktas. È già a Torino, dove vestirà la maglia granata, Eljif Elmas, trequartista macedone ex Napoli, prelevato dal Lipsia.

RIPRODUZIONE RISERVATA