Dopo otto anni torna Bixinaus, le “Olimpiadi” tra i quartieri 

Dopo 8 anni ritorna Bixinaus, le “Olimpiadi” sansperatine che mettono in gioco, l’uno contro l’altro, i 4 quartieri del paese: Santa Lucia, San Giovanni, Santa Suja e Redentoristi. Un appuntamento assente dalla programmazione estiva da quasi un decennio e che ora torna in grande stile. Due giorni di giochi, in programma oggi e domani, che promettono divertimento e competizione tra partite di pinella, scacchi, tiro alla corda, ma anche quiz e ping pong e tanto altro. In programma anche animazione per bambini e pranzo condiviso.

Tra gli organizzatori anche Federico Bratzu, consigliere del Comune e capogruppo di Civica San Sperate. È lui a raccontare: «La “bidda” scende in campo, di nuovo, dopo 8 anni. Lo spirito è creare momenti di convivialità ed inclusione tra cittadini e tra vicini di casa, permettendo anche ai nuovi residenti di integrarsi nella comunità. L’evento abbraccia tutte le fasce d’età senza escludere nessuno». Per gli organizzatori è già un successo: «Abbiamo avuto più di 350 iscrizioni e siamo felici che il paese abbia risposto positivamente. Il nostro intento è creare scontro ed incontro tra nuove e vecchie generazioni, in 19 sport e momenti di condivisione come il pranzo della domenica. I bambini? Non li abbiamo esclusi, li abbiamo coinvolti in tutta una mattina con sport, intrattenimento ed animazione in modo da renderlo a prova di famiglia». E quindi ora saranno i risultati finale a decretare quale quartiere vincerà. (m. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA