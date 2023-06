Dopo otto anni di silenzi musica e balli per tre giorni 

Musica, balli e divertimento a Sacro Cuore dopo 8 anni di silenzi. Il comitato di giovani, guidato da Alessandro Pinna, da oggi a domenica (con inizio sempre alle 20.30) organizza il “Sacro Cuore music fest” che si svolge nel campo sportivo. Oggi il via spetta al giovane dj oristanese Marco Loi, alias dj Sup, poi spazio al dj Sandro Azzena che accompagnerà la regina dell'Italodence Nathalie Aarts, frontwoman dei “TheSound Lovers”. Domani sul palco prima la band Karma poi i Gemelli Diversi. Domenica la “HolyTrap Night” con diversi dj, guidati dal vocalist Ale Pulisci. «Ringraziamo parrocchia, Comune e sponsor per averci sostenuto», conclude Pinna.

RIPRODUZIONE RISERVATA