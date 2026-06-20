Dopo oltre vent’anni arriva la rete irrigua  per le imprese agricole 

Dopo un’attesa lunga oltre vent’anni, il comprensorio irriguo di Villasalto è pronto. Un’opera strategica per il territorio, attesa soprattutto dal mondo agricolo e zootecnico ma destinata ad avere ricadute positive sull’intera comunità. In questi giorni sono stati completati gli ultimi interventi tecnici. Il Consorzio di Bonifica di Cagliari ha collegato tutti i contatori e lavora al collegamento con la vasca di accumulo. Il servizio è già in funzione per chi ha pagato la cauzione della tessera. Il primo lotto interesserà circa 100 ettari dell’altopiano villasaltese e darà concretezza a un progetto rimasto per troppo tempo solo sulla carta.

La rete è collegata al sistema idrico della diga del Mulargia, nell’ambito dello schema Basso Flumendosa-Mulargia, mentre la vasca di accumulo si trova in località Su Piroi. Da qui l’acqua potrà raggiungere le aziende che aderiranno al servizio. Le domande di adesione sono al momento 63, ma i termini restano ancora aperti. Il sindaco Leonardo Usai e l’assessore all’Agricoltura Francesco Cotza, che ha seguito da vicino l’iter dell’opera, ringraziano per la collaborazione il Consorzio di Bonifica di Cagliari, il presidente Efisio Perra e l’ingegnere dell’area agricola Francesco Testa. Il primo lotto è ormai ai nastri di partenza, ma il progetto prevede anche una seconda fase con altri cento ettari da servire. Per Villasalto si apre così una nuova stagione, attesa da anni e considerata decisiva per rafforzare il comparto agropastorale e lo sviluppo del territorio

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