Dopo oltre due anni riparte la metro 

L’ok definitivo da Roma arriverà dopo le “prove di circolazione”, verifiche sulla sicurezza, che Arst svolgerà tra il 17 e il 21 marzo. Per la tratta Repubblica-Caracalla, chiusa ormai da oltre due anni per i lavori di raddoppio dei binari, e il nuovo tratto Repubblica-San Saturnino (appena 300 metri) della linea 3 che arriverà fino a Matteotti, ora inizia davvero il countdown. «Questione di poche settimane», assicura Carlo Poledrini, direttore generale di Arst. «Con Ansfisa», l’Agenzia nazionale della sicurezza ferroviaria che fa capo al ministero delle infrastrutture, «abbiamo un rapporto di costante e proficua collaborazione. Appena termineremo la nostra parte, con le prove di circolazione, invieremo tutto all’agenzia e da quel momento potranno effettuare il collaudo». Significa che «ad aprile la metro tornerà in funzione», aggiunge.

Sarà probabilmente per Pasqua, visti i tempi tecnici. «Tempi legati al rispetto di procedure che non sono solo di natura burocratica ma che hanno a che vedere con la sicurezza», sottolinea Poledrini. Le prove di circolazione (tra queste la necessità di verificare che i treni si fermino nel punto esatto della banchina, con le porte che si aprono e chiudono esattamente dove devono farlo) vincolano la decisione finale dell’agenzia ministeriale. Ma vista la costante collaborazione con Arst (gli ingegneri di Roma erano a Cagliari anche nelle scorse settimane) l’ok al collaudo sembra scontato.

I segnali

La fermata San Saturnino è già illuminata. I binari tra piazza Repubblica e l’Ossigeno sono stati appena ripuliti dall’erba che è cresciuta negli ultimi sei mesi, da quando cioè l’impresa ha terminato i lavori in quel tratto. E anche il semaforo di piazza Repubblica, quello che alle auto che arrivano dal Tribunale dei minori consente la svolta a destra verso via Pessina, è già tarato per il passaggio dei vagoni della metro (una seccatura oggi che i treni sono ancora fermi, ma così gli automobilisti hanno il tempo per abituarsi). Tutti segnali che confermano che ormai per la riapertura, insomma, è quasi fatta. Una bella notizia per le migliaia di studenti (e non solo) che da quando i treni si sono fermati utilizzano i bus sostitutivi. E una buona notizia anche per il traffico di Cagliari che, già congestionato dai cantieri, da due anni sopporta anche il peso degli enormi autobus dell’Arst che entrano in città. «Una buona notizia per tutti», sottolinea Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI in Consiglio comunale. «Dopo la sospensione del servizio, si è visto da subito un aumento considerevole di auto e autobus in ingresso in città, causando notevoli disagi al traffico e perdite di fatturato anche a tante attività economiche. In vista del completamento della tratta, spero che vengano ridisegnate le linee degli autobus che andrebbero a sovrapporsi al percorso coperto dal tram. Si potrebbe cogliere l’occasione per servire meglio zone come Genneruxi e San Giuliano», Monte Urpinu, «attualmente poco o per nulla servite, per esempio via dei Conversi, e per individuare dei punti di arrivo ai margini della città per gli autobus dell’Arst al fine di evitare un ingresso eccessivo di autobus in città che spesso intralciano incroci nevralgici quale quello del Largo con via Roma», aggiunge.

Gli altri cantieri

Le buone notizie non sono finite qui: i cantieri della metro di viale Cimitero, viale Diaz e piazza Madre Teresa di Calcutta arretrano e cominciano a restituiscono piccoli fazzoletti di città. «In viale Cimitero avremo chiuso tutto per maggio, in viale Diaz entro l’estate, nel frattempo stiamo andando avanti spediti con i lavori di piazza Calcutta», spiega Poledrini. Poi, verosimilmente in autunno, i lavori arriveranno in via Roma (ma solo dopo l’ok del Comune). E saranno quelli i più impegnativi per il traffico: perché prima di via Roma, i binari dovranno passare in piazza Amendola. «L’obiettivo e inaugurare l’intera linea 3 Repubblica-Matteotti nel 2026», dice ancora Poledrini. Speriamo.

