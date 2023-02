Dopo nove anni finisce l’era Stoltenberg Ipotesi Draghi per la guida della Nato  

L'era di Jens Stoltenberg a capo della Nato, dopo nove anni, terminerà ad ottobre. Oana Lungescu, storica portavoce dell'Alleanza, ha aperto ufficialmente la corsa alla successione annunciando al Guardian che Stoltenberg non chiederà alcuna proroga dopo quella che gli era stata assegnata la scorsa estate, con la guerra in Ucraina iniziata da una manciata di mesi. Il conflitto sarà una variabile decisiva per la scelta del successore. In pista, secondo i rumors, ci sarebbe anche Mario Draghi. L'entourage dell'ex presidente del Consiglio, tuttavia, smentisce «con decisione» l’ipotesi.

Anche se il suo profilo, tra i membri dell'Alleanza, ha più di un estimatore. L'ex premier è certamente vicino agli Stati Uniti e a Bruxelles c'è chi caldeggia un esponente di un Paese del Sud per i vertici. La guerra ucraina, tuttavia, ha cambiato drasticamente il core business dell'Alleanza, tornata ad essere centrale, soprattutto sul fronte Est. Da qui la risalita delle quotazioni dei Paesi baltici.

