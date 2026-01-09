Dopo Minneapolis spari anche a Portland 

WASHINGTON . Le temperature gelide di Minneapolis non hanno fermato le proteste pacifiche degli abitanti della città, ancora sotto shock per la morte di Renee Good. Mentre il governatore del Minnesota ha mobilitato la Guardia Nazionale statale sullo sfondo delle recenti tensioni, il ferimento di due persone a Portland, da parte degli agenti di frontiera, ha fatto crescere ancora la rabbia anche in altre città americane.

Secondo quanto riferito dal dipartimento per la sicurezza Interno, le due persone colpite a bordo della loro auto dagli agenti federali – soltanto un giorno dopo la sparatoria a Minneapolis – sarebbero Luis David Nico Moncada e Yorlenys Betzabeth Zambrano-Contreras, «entrati illegalmente negli Stati Uniti dal Venezuela e affiliati alla gang di Tren de Aragua». Nel ricostruire la dinamica della sparatoria, il dipartimento ha sostenuto che la coppia, ha cercato di «investire un agente» che ha reagito per difendersi.

Anche in questo caso, le autorità locali mettono in dubbio la versione ufficiale. La governatrice dello Stato, Tina Kotek, ha chiesto un’indagine completa e trasparente da parte delle autorità. «Gli agenti federali, su ordine del dipartimento per la Sicurezza Interna, stanno distruggendo giorno dopo giorno ciò che ci sta a cuore», ha dichiarato la democratica.

