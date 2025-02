Dopo mesi si rivedono Prati e Kingstone 

Quasi la carta della disperazione: all’88’, Davide Nicola si è girato verso la panchina e ha scelto di mandare in campo Kingstone Mutandwa e Matteo Prati. Fra i meno utilizzati in rosa, sia in stagione sia nel recente periodo. L'ultima apparizione dell’attaccante dello Zambia risaliva al 6 ottobre, quasi quattro mesi fa, nel quarto d'ora finale con la Juventus. Poi i minuti erano arrivati solo con la Primavera di Pisacane, 4 presenze fra dicembre e gennaio. Per Kingstone, in campo al posto di Makoumbou, 2’ più i 5’ di recupero in cui non ha potuto incidere (appena 2 palloni toccati) ma che lo riportano a pieno titolo in prima squadra. Per lui sono 47' su 3 presenze in Serie A più 7' con la Carrarese ad agosto in Coppa Italia.

Un po’ di più quelli di Prati: 239’ in campionato, 113’ in coppa con 8 apparizioni. Ma, dopo aver iniziato la stagione da titolare, era scomparso e non solo per l’infortunio del 31 agosto a Lecce: dal 29 ottobre, nel naufragio del primo tempo col Bologna, mai più utilizzato in A e in campo solo a Torino nel turnover di coppa.

Per la rincorsa alla salvezza, però, ci sarà bisogno di tutti, soprattutto ora che il mercato è finito e loro due sono rimasti a disposizione di Nicola. ( r.sp. )

