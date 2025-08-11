Dopo mesi di ritardi aggiudicati i lavori per rifare via Cabras 

Sono sempre più vicini i lavori di rifacimento di via Cabras, l’arteria in cui transitano ogni giorno migliaia di veicoli provenienti da tutto l’hinterland, che da un paio d’anni ha suo malgrado ottenuto la fama di “strada trincea” a causa delle condizioni di notevole dissesto dell’asfalto.

Anche l’ultimo step burocratico è stato infatti superato: i lavori sono stati aggiudicati alla ditta cagliaritana “Impresa Vincenzo Rinaldi”, vincitrice della gara d’appalto a cui avevano preso parte ben 158 operatori economici. Al netto di alcuni mesi di ritardo rispetto alle prime previsioni – in primavera l’amministrazione aveva stimato la fine di giugno per l’inizio dei lavori, così da cominciare con le scuole chiuse – stavolta l'iter è realmente concluso. Il cantiere aprirà ufficialmente il mese prossimo, con il piano della viabilità temporanea già predisposto.

L'importo totale dell’intervento è stimato in 700 mila euro. Si lavorerà nelle corsie in direzione Pirri, dall’inizio di via Cabras fino all’altezza di via Monte Marganai, vale a dire il tratto più disastrato, anche a causa delle radici dei pini che hanno creato diversi avvallamenti. Il sindaco Tomaso Locci lo ha confermato anche nel corso dell’inaugurazione del nuovo Parco La Salle, lunedì scorso. «È quasi tutto pronto per la manutenzione di via Cabras, a settembre cominceranno i lavori», aveva dichiarato in quell’occasione il primo cittadino. Un momento che farà tirare un sospiro di sollievo a tanti automobilisti monserratini.

