Dopo Mahmood arriva Elodie? 

Sono due i profili con i quali si cerca di ipotizzare la data e sondarne la disponibilità per il grande concerto dell’estate iglesiente. Contatti avviati con gli artisti, ma dal Comune, nessun indizio utile per capire quale personaggio rivestirà l’evento clou della stagione, quello che ha rappresentato Mahmood lo scorso anno.

I contatti

La certezza al momento e che si tratterà di un artista amato da un vasto pubblico. Alcune indiscrezioni parlano di una cantante che ha partecipato a Sanremo in più di un’occasione. Sarà Elodie? Per ora nessuna conferma ma nessuna smentita (e non è nemmeno certa la sede dell’evento che lo scorso anno fu lo stadio sportivo Monteponi). I tempi sono stretti ma la macchina degli eventi estivi iglesienti è pronta ad ingranare. «La prossima settimana installeremo gli ombrellini - rivela il vicesindaco Francesco Melis - Verranno sistemati in diverse strade assieme ad altri arredi urbani. Per quanto riguarda “Notteggiando”, stiamo lavorando per poter cominciare il prossimo 7 luglio». Un’organizzazione che rispetto al passato vedrà con ogni probabilità la partecipazione dell’associazione e del consorzio dei commercianti: «Abbiamo iniziato una serie d’incontri con entrambe le realtà da poco costituitesi. - dichiara l’assessore alle Attività produttive Daniele Reginali - È stata presentata loro una programmazione che prevede differenti aree tematiche che potrebbero portare ad un lavoro in sinergia».

Gli eventi

Diversi gli appuntamenti da definire, ma altrettanti quelli già fissati. Non mancheranno gli artisti: «Il 17 e 19 luglio andrà in scena il “festival internazionale degli artisti di strada” - racconta l’assessora allo Spettacolo Claudia Sanna - Siamo fra le uniche tre città in Sardegna dove si svolgerà questa prestigiosa rassegna>. Tre le date da definire per le tappe concerto “tributi ai grandi cantanti” e altrettante quelle dedicate ai cantautori italiani: <Stiamo lavorando per dar vita al “Festival della musica italiana” - continua Sanna - con tre grandi ospiti che hanno scritto pagine memorabili della nostra musica».

Dal 6 agosto riprenderanno gli appuntamenti con i “Tramonti di Porto Flavia” e sull’onda del successo passato verrà riproposto un concerto di musica classica alla Grotta di Santa Barbara, nel quale si esibirà anche Fabio Furia. I programmi culturali a cura di Liberevento, saranno ancora una volta ricchi di firme prestigiose e celebri figure; Paolo Crepet, Sabrina Guzzanti e Roberta Bruzzone, figurano fra i protagonisti certi. Il 4 agosto verranno ospitati anche Michele Zatta (sceneggiatore della serie tv "Mare fuori”) e l’attore Giacomo Giorgio che nella stessa pellicola interpreta Ciro.

RIPRODUZIONE RISERVATA