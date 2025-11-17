Dopo l’ultimo disastro italiano l’ironia europea sugli Azzurri 

Che l'Italia non vada direttamente ai Mondiali e che debba passare per i playoff è sempre una sorpresa. Così all'estero, non senza ironia, si discute della “nuova debacle” degli azzurri che sono stati “umiliati dalla Norvegia”; in Italia ci si interroga su come uscire da questa crisi mentre vecchi campioni del mondo, come Fabio Grosso, invitano a «non fare sempre paragoni con il passato».

All'estero tra analisi e ricostruzioni il 4-1 subito dalla squadra di Rino Gattuso a San Siro viene definito una “apocalisse”. Il più impietoso, non solo in campo, è stato Erling Haaland che dopo la doppietta ha parlato alla tv norvegese ironizzando sulla marcatura di Mancini: “Ha iniziato a toccarmi il sedere quando il punteggio era 1-1. Mi sono arrabbiato e caricato. Ho segnato due gol e abbiamo vinto. Quindi lo ringrazio”. Nessuno si aspettava il miracolo della qualificazione, ma una sconfitta così pesante fa riflettere. E così Marca titola: “La nuova debable dell'Italia costretta ad un ripescaggio infernale”. Il quotidiano sportivo spagnolo forse meglio di qualsiasi altro sintetizza il momento difficile del calcio italiano. Anche perché pone in evidenza la preoccupazione massima che si ha anche in Italia: chi affronteranno gli Azzurri? E soprattutto ce la faranno?

Le avversarie

I ragionamenti sui possibili avversari degli spareggi di marzo destano curiosità, visti i due precedenti negativi con Svezia e Macedonia del Nord. A causa del complesso sistema della Fifa per gli abbinamenti - tra coefficienti Uefa e punti realizzati nelle qualificazioni - è difficile fare proiezioni precise. Agli spareggi prenderanno parte tutte le seconde dei 12 Gruppi di qualificazione Uefa e le quattro migliori ripescate dalla Nations League 2024-25. L'undici allenato da Gattuso è testa di serie, grazie al ranking internazionale, e quindi giocherà in casa la semifinale secca in programma il prossimo 26 marzo. Per regolamento l'Italia, in quanto testa di serie, non potrà sfidare le altre teste di serie ovvero Turchia, Polonia e Ucraina. Mentre potrebbe vedersela con una tra Svezia, Romania e Nord Irlanda, e quella che si qualificherà tra Galles e Macedonia del Nord (che oggi giocano l'una contro l'altra l’ultima gara del loro Gruppo di qualificazione). Nell'eventuale finale la sfida potrebbe essere contro una tra Kosovo, Albania, Repubblica Ceca, Irlanda, Slovacchia, Bosnia e Scozia. Tutti calcoli da confermare dopo le ultime partite di qualificazione. Quale che sia l'avversario, non sarà semplice. Ma d'altronde gli Azzurri hanno sofferto anche con squadre ritenute sulla carta molto meno competitive.

Fabio Grosso, uno dei protagonisti del trionfo ai Mondiali in Germania 2006, invita ad allentare le pressioni: «Continuare i paragoni col passato e con la Nazionale del 2006 non aiuta i giovani. Credo tanto nelle qualità dei ragazzi». Gli fa eco un altro campione azzurro come Demetrio Albertini: «Da tifosi e appassionati un po' di timore possiamo provarlo. C'è difficoltà nel tenere la positività ma dobbiamo farlo. L'importante è che ci sia coinvolgimento, Rino credo che possa farlo bene».

