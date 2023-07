Dopo l’ultimatum del sindaco Abbanoa avvia gli interventi 

A Oliena dopo l’ordinanza urgente emanata il 7 luglio dal sindaco Bastiano Congiu, in base alle tante segnalazioni per gravi perdite delle reti fognarie e idriche, gli operai di Abbanoa stanno intervenendo per realizzare i lavori di ripristino.

«Il paese era un colabrodo da ogni parte, soprattutto nel centro storico. È inammissibile che ci si debba sentire quasi costretti a fare atti di forza per lavori che dovrebbero essere eseguiti in maniera ordinaria dall’ente preposto. Sarà nostra premura vigilare sulla corretta esecuzione degli interventi», sottolinea il primo cittadino Bastiano Congiu in attesa del risanamento dei punti più compromessi. (g. pit.)

