Dopo l’ultima evasione  finisce in cella 

Dopo l’ultima evasione dai domiciliari, si aggrava la misura cautelare per Matteo Sanna, il 18 enne nuorese arrestato per tre volte nel giro di trenta giorni. Il gip Mauro Pusceddu, nei giorni scorsi dopo che gli era stata applicato l’obbligo di dimora e poi i domiciliari, per lui ha deciso la traduzione ne l carcere di Badu ’e Carros.

Ieri il ragazzo, scortato dagli agenti della polizia penitenziaria, è comparso davanti al giudice Filippo Orani per rispondere dell’accusa di resistenza a pubblico ufficiale nel proseguo del processo per direttissima del 4 gennaio scorso.

La legale, Luisella Pirisi, ha chiesto il rito abbreviato che sarà discusso il 7 marzo. In pochi mesi, il giovane ha collezionato diverse scorribande in città, iniziate con una denuncia per gli atti vandalici perpetrati a tantissime auto posteggiate nelle centralissime via Gramsci, via Manzoni e via La Marmora.

Sanna, nonostante la giovane età, ha già alle spalle una condanna in primo grado per tentato omicidio, un’evasione, dopo essere finito ai domiciliari per una rapina commessa in un negozio di cinesi, il Super Bazar di via La Marmora, a Nuoro con una tavola ha minacciato i proprietari, portando via un telefonino. Una serie di reati consecutivi, che gli hanno spalancato le porte del carcere.

