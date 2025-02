Dopo lo stop si organizza di nuovo la festa del patrono 

Un tempo veniva organizzata una grande festa tra balli in piazza, degustazioni e musica. Da diversi anni invece a Baratili San Pietro la festa del patrono, il 29 giugno, si è spenta. Ma pochi giorni fa è nato un comitato aperto a tutti. Possono chiedere di farne parte tutti i cittadini indipendentemente dall'età, come anche quelli che abitano in altri paesi. L'obiettivo è organizzare la festa del patrono coinvolgendo nuovamente la comunità. A Baratili San Pietro per tradizione ha sempre organizzato la festa del patrono, un comitato di cinquantenni. Ma negli ultimi anni non è andata così. L'ultima leva che ha formato un comitato è stata quella dei nati nel 1970 che però non hanno potuto organizzare la festa a causa del Covid. Poi nessuno ha più formato comitati. Ora sono in pista i nati nel 1974. Del comitato fa parte anche monsignor Roberto Caria, parroco di Santa Giusta e vicario generale della diocesi. Pochi giorni fa è stata eletta anche la presidente, Tania Cuccu. «Per ora siamo in trenta - racconta - ma il nostro obiettivo è crescere ancora tanto. Più siamo meglio è. Vorremmo organizzare la festa come si faceva tanti anni fa. Chi vuole dedicare tempo a questo progetto può unirsi a noi. Ora inizieremo a vederci per mettere in piedi un programma. La nostra festa non deve morire».

RIPRODUZIONE RISERVATA