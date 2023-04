Dopo lo stop l’oratorio ricomincia 

Dopo lo stop forzato dovuto al Covid, con l’impossibilità di fare aggregazioni, l’oratorio del paese potrà finalmente riprendere l’attività. Voluto dal parroco, don Angelo Cardia, sempre attento al bisogno dei giovani, l’oratorio riprenderà la propria attività a partire da domenica 16 aprile. Potranno partecipare alle varie attività, tutti coloro che frequentano le classi dalla prima elementare sino alla terza media.

Il programma di questa prima giornata prevede la messa presieduta dal parroco alle 10, mentre l’inizio delle attività ludiche è previsto per le 17.30, nel salone parrocchiale, ribattezzato “Salone Simoncino”. Alla fine della giornata, alle 19, è previsto un piccolo rinfresco sia per i genitori che per tutti i bambini. La nuova sala dell’oratorio è stata inaugurata il 6 gennaio 2019 e da allora sono tante le attività svolte, grazie alla passione dei tanti giovani che ne fanno parte.

