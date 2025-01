Dopo lo stop agli uffici, in Municipio si va a caccia di rinforzi 

Il Comune di Serramanna ricorre al metodo della mobilità volontaria per rinforzare il proprio organico. Ai bandi pubblicati da qualche settimana, per la selezione di un funzionario tecnico e di due figure di funzionario amministrativo-contabile, si aggiungono altri cinque richieste di mobilità. «Sul sito del Comune e sul portale InPa dedicato al pubblico impiego, sono disponibili i bandi di mobilità per le otto assunzioni previste nel piano comunale», annuncia il sindaco Gabriele Littera. Il Comune cerca rinforzi quindi, per sopperire a quella che il primo cittadino ha definito una «grave carenza di personale», e che ha causato la chiusura dell’ufficio Anagrafe e Stato civile dal 17 dicembre. Dopo lo stop l’ufficio dovrebbe riaprire oggi, ma il Municipio cerca di reclutare nuove risorse umane attraverso i bandi di mobilità volontaria che, si legge nell’avviso, «permetterebbe all’amministrazione di acquisire personale che, essendo già formato e dotato di esperienza maturata presso altre amministrazioni, potrebbe garantire una immediata operatività». Da qui i nuovi bandi per la copertura di 4 posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo – contabile. Candidature entro il 23 gennaio. ( ig. pil. )

