Dopo lo scudetto la goleada a Torino 

È il 26 aprile 1970, la festa cominciata due settimane prima all’Amsicora, con la conquista del tricolore, prosegue a Torino dove Scopigno e i suoi ragazzi passano di goleada (4-0) con i granata. I dominatori del torneo sono accolti con tutti gli onori. Prima del via il presidente del Toro Pianelli e il comune di Torino, con l’avvocato Lucci, donano a Riva e compagni medaglie d’oro e torelli di bronzo. I “fedelissimi” granata regalano una tessera ad honorem al piccolo Stefano, figlio di Andrea Arrica. La partita non ha storia, è una passerella trionfale per i rossoblù già in vantaggio al 12’ con un diagonale in corsa di Domenghini. Micidiale l’1-2 di Riva tra il 30’ (sinistro al tritolo) e 38’ (pallonetto beffardo sul portiere in uscita). Di Gori al 4’ della ripresa il sigillo finale.

I primati: Riva batte il suo record di gol in campionato (21), vincendo per la terza volta (la seconda di fila) la classifica marcatori, ma grandi meriti vanno anche alla difesa. Albertosi ha subìto solo 11 reti (due su autogol) ed è il nuovo record assoluto per il girone a 16 squadre: 4 reti in casa e 7 in trasferta (altro primato). A Reginato, unica presenza, che gioca gli ultimi venti minuti, va il pallone ricordo. Pochi giorni e sarà Mondiale in Messico, con sei rossoblù in azzurro.

