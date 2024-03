Dopo lo schianto in via Dante si pensa a cambiare la viabilità 

Il semaforo tra via Dante e via Mazzini, a Guspini non funziona più a causa dell’urto che un’auto ha avuto con le centraline, accaduto nella prima mattinata di domenica scorsa.

Si tratta dell’unico impianto di vecchia generazione in paese: gli altri quattro sono stati già rinnovati e rientra nei programmi dell’amministrazione la sostituzione completa. Marcello Serru, assessore ai lavori pubblici spiega: «L’ufficio tecnico-settore manutenzione si è adoperato da subito per sistemare al più presto l’impianto e si passerà a portare anche quest’ultimo con tecnologia led». Filippo Usai, consigliere di maggioranza, parla di un confronto con il comandante della polizia locale per «valutare la chiusura di via Dante in uscita su via Mazzini: quell’incrocio, pericolosissimo, ha poca visibilità e per poter capire se è libero e poter passare, si deve portare il muso della macchina completamente fuori, rischiando l’incidente con chi arriva da Arbus». Ma l’urto con la centralina di domenica ha portato altri problemi. I residenti denunciano la mancanza di rete internet da una settimana e che, stando a quanto reso noto dai servizi call center delle compagnie, dovrebbe essere risolto la settimana prossima. Marcello Fanari, assessore con delega all’Innovazione tecnologica, chiude: «Porrò questa domanda, oltre a comprendere quali investimenti ha intenzione di fare Tim a Guspini, sperando di ottenere l’adeguata attenzione». ( g. g. s. )

