«Dopo l’incendio vivo in un camper» 

«Quel giorno ho rischiato la vita e perso le mie cose. Oggi a distanza di mesi dormo in un camper e la casa ancora non è vivibile». A raccontarlo, amareggiato, è Mauro Sorbo, sopravvissuto a quel terribile incendio. Erano i primi giorni di gennaio quando in una casa nel centro abitato, da una stufa, partì il rogo che raggiunse un mobile nel quale era custodita la cosiddetta "diavolina", fungendo da accelerante. Mauro Sorbo finì all’ospedale. «Sono sopravvissuto, ma per le esalazioni ho rischiato molto. Tuttora le mie corde vocali sono cotte, diciamo, la mia voce è compromessa».

Ma dopo le dimissioni è cominciato un nuovo calvario: «Per rendere di nuovo la casa vivibile ci volevano circa 15mila euro, anche di più. Una spesa esorbitante per me». La comunità sansperatina si era mossa, cercando di fare il possibile: qualcuno aveva donato denaro, altri avevano messo a disposizione il loro talento per i lavori. Le donazioni erano state raccolte attraverso la Caritas parrocchiale che qualche settimana fa aveva emesso un comunicato ufficiale: «Grazie alla generosità di tanti, si è riuscito a provvedere agli interventi necessari al rientro della famiglia nella propria abitazione».

Oggi Sorbo però oggi puntualizza: «In realtà sono riuscito a rifare il bagno. A oggi dormo in camper, stare a casa è impossibile, non è vivibile». Restano da far ancora molti lavori: «Ho pulito gli infissi e messo a posto alcune tapparelle e persiane. Sto imbiancando e sto cercando di recuperare dei mobili usati. Imparo da quello che vedo con i miei occhi. Quelli vecchi? Molti sono stati irrimediabilmente rovinati. Per non parlare dei vestiti: la fuliggine è ovunque e sembra non finire mai. Per non parlare del resto, è tutto accatastato, come in un trasloco. Un grande grazie va a chi mi ha messo a posto l'impianto elettrico, un lavoro molto impegnativo, che mi è stato offerto». E a proposito di generosità il futuro, per lui, appare incerto: «Chissà quando rientrerò in casa. La popolazione mi ha donato qualche migliaio di euro, un grande aiuto. Ma il traguardo è lontano, sto cercando di fare tutto da solo per risparmiare. Se ci serve ancora aiuto? Certo, ce ne serve tanto».

