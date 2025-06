Dopo l’incendio rispuntano le discariche 

Sono passati pochi giorni dall’incendio divampato dalle sterpaglie di via Giotto (era andata distru tta un’abitazione in via Marconi), che già negli stessi terreni inceneriti si stano riformando le discariche. Cumuli di rifiuti sono stati gettati proprio nei giorni scorsi in quel che un tempo era un canneto senza però più le sterpaglie che nascondono alla vista lo scempio. Da tempo infatti la zona a ridosso del ponte, è meta degli incivili che vi scaricano di tutto. E proprio erbacce e rifiuti sono stati il micidiale mix che ha fatto divampare il rogo.Le stesse discariche che continuamente caratterizzano anche la zona di via Padre Picci estendendosi anche in territorio di Quartucciu, dove spesso spazzatura e ingombranti lasciati anche in mezzo alla strada impediscono persino il passaggio in auto dei residenti. Soltanto qualche mese fa i due Comuni di Quartu e Quartucciu avevano portato avanti le bonifiche ma passato poco tempo ci si era ritrovati punto e a capo. Intanto sui social è partita una raccolta fondi per aiutare Nicola Loi e la sua famiglia che si erano ritrovati in mezzo alla strada per via dei danni ingenti causati dal fuoco alla loro casa.In quel pomeriggio di fiamme e paura era rimasto ferito anche un altro residente che aveva spaccato il vetro della sua abitazione per salvare il suo cane. (g. da.)

