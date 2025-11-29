VaiOnline
Carbonia.
30 novembre 2025 alle 00:21

Dopo l’incendio rinasce il centro della Terza età di via Lazio 

In un clima di festa si è svolta ieri a Carbonia l’inaugurazione del centro anziani di via Lazio che, un anno fa, era stato devastato da un incendio doloso i cui autori non sono mai stati individuati.

Pertanto, i circa 300 ospiti dell’associazione Terza età, operativa da tanti anni in città, da domani potranno riprendere le attività nella loro storica sede. La cerimonia è avvenuta alla presenza dell’amministrazione comunale e dei dirigenti del sodalizio: hanno fatto di tutto per ridare alla comunità di anziani un luogo in cui continuare a incontrarsi e seguire i numerosi laboratori che erano stati sospesi oppure ospitati in città da altri sodalizi. La Regione ha concesso 200mila euro al Comune per rimettere in sesto l’edificio. «Un grazie enorme – sottolinea il presidente Giancarlo Cancedda – a chi in questi mesi ci ha ospitato, alla pazienza dei nostri iscritti per i disagi patiti, al Comune per l’impegno profuso e ai volontari che ci hanno dato un mano per perfezionare il ripristino della sede». Giorni fa dei privati hanno donato materiali (ad esempio tinte e infissi) per completare la sistemazione degli ambienti.

