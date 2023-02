«Dopo l’incendio la vegetazione è rinata» 

Alcune specie arboree addirittura sono scomparse, come il tasso, agrifoglio e alloro, mentre altre, le felci, si sono riprese e diffuse velocemente: «Specie vegetali, legate ad habitat di particolare valore naturalistico, non sono state ritrovate durante il monitoraggio, indicando una possibile perdita locale di biodiversità. Altre, invece, si sono diffuse rapidamente dimostrando capacità di avvantaggiarsi dal passaggio del fuoco», aggiungono.

A un anno dal mega-incendio più della metà dell’area bruciata, oggi non presenta più danni. I pascoli si sono ripresi più velocemente, prevengono l’erosione del suolo e danno ossigeno all’economia zootecnica. Più tardiva la ripresa di arbusti e boschi che rappresentano i 2/3 della flora che ancora non ha avuto miglioramenti: «Zone più sensibili dove la ripresa della vegetazione risulta più stentata o addirittura assente, espongono il suolo a un maggiore rischio di erosione», spiegano Ivo Rossetti dell’Enea e Giuseppe Fenu dell’Università di Cagliari.

L’incendio del 2021 nel Montiferru ha avuto una forza distruttiva come pochi, è stato il più vasto in Italia in quella rovente estate. Ma a un anno e mezzo di distanza l’ambiente ha saputo riprendersi con notevole capacità, la vegetazione è rinata su quasi tutta l’area, nonostante le tante e gravi ferite. Lo attesta lo studio scientifico del Dipartimento di Scienze dell’ambiente dell’Università di Cagliari e dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, energia e sviluppo sostenibile che ha studiato l’intera area bruciata: 12mila ettari di pascoli, boschi e arbusteti, con devastazione di aziende agricole, zootecniche e fauna selvatica.

L’incendio del 2021 nel Montiferru ha avuto una forza distruttiva come pochi, è stato il più vasto in Italia in quella rovente estate. Ma a un anno e mezzo di distanza l’ambiente ha saputo riprendersi con notevole capacità, la vegetazione è rinata su quasi tutta l’area, nonostante le tante e gravi ferite. Lo attesta lo studio scientifico del Dipartimento di Scienze dell’ambiente dell’Università di Cagliari e dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, energia e sviluppo sostenibile che ha studiato l’intera area bruciata: 12mila ettari di pascoli, boschi e arbusteti, con devastazione di aziende agricole, zootecniche e fauna selvatica.

La ripresa

A un anno dal mega-incendio più della metà dell’area bruciata, oggi non presenta più danni. I pascoli si sono ripresi più velocemente, prevengono l’erosione del suolo e danno ossigeno all’economia zootecnica. Più tardiva la ripresa di arbusti e boschi che rappresentano i 2/3 della flora che ancora non ha avuto miglioramenti: «Zone più sensibili dove la ripresa della vegetazione risulta più stentata o addirittura assente, espongono il suolo a un maggiore rischio di erosione», spiegano Ivo Rossetti dell’Enea e Giuseppe Fenu dell’Università di Cagliari.

Alcune specie arboree addirittura sono scomparse, come il tasso, agrifoglio e alloro, mentre altre, le felci, si sono riprese e diffuse velocemente: «Specie vegetali, legate ad habitat di particolare valore naturalistico, non sono state ritrovate durante il monitoraggio, indicando una possibile perdita locale di biodiversità. Altre, invece, si sono diffuse rapidamente dimostrando capacità di avvantaggiarsi dal passaggio del fuoco», aggiungono.

La ricerca

I risultati della ricerca sono incoraggianti per la «notevole capacità di ripresa naturale della vegetazione su quasi tutta l’area, e l’importanza degli usi estensivi e tradizionali del territorio per la resilienza del paesaggio». Lo studio scientifico pubblicato sulla rivista internazionale Land è uno dei primi a quantificare la risposta a breve termine della vegetazione in un paesaggio agro-silvo-pastorale mediterraneo. Si è avvalso di moderne tecnologie, con integrazione e analisi di dati satellitari, della missione Copernicus Sentinel-2, e rilievi sul campo realizzati in 195 siti di campionamento.

Non finisce qui, sono già in corso ulteriori analisi per monitorare la ripresa della vegetazione naturale nel lungo periodo, e per cercare di quantificare la perdita di servizi ecosistemici causata dall’incendio. Insomma la ricerca prosegue ininterrotta: «siamo a disposizione degli Enti Locali e delle Istituzioni come Forestas per collaborare con le nostre ricerche. È fondamentale conoscere le risposte dell’ambiente ed evitare in futuro altre grandi sciagure», spiegano Rossetti e Fenu.

© Riproduzione riservata