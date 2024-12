Dopo l’incendio del fienile vertice in Prefettura col sindaco 

Dopo l’ennesimo incendio che due notti fa ha distrutto un fienile, mandando in fumo circa 600 balle, a Siniscola cresce la preoccupazione per l’ondata di attentati degli ultimi giorni. Il fuoco che questa volta ha colpito l’azienda di Battista Coronas, allevatore di 72 anni, è divampato intorno alle 20 di domenica in via Pellico nel rione di Duai. L’intervento dei vigili dl fuoco ha consentito di salvare 200 balle di fieno, ma non la struttura che ha subito ingenti danni. La matrice dolosa è quasi certa e su questa linea indagano gli agenti del vicino commissariato. L’episodio si aggiunge a una lunghissima lista di attentati messi a segno da inizio anno ma segna una forte recrudescenza nel volgere di pochi giorni con ben quattro distinti blitz incendiari che tra auto e furgoni hanno mandato in fumo ben 9 mezzi. Se poi si aggiunge l’intimidazione dinamitarda, messa a segno contro l’abitazione di campagna di Giuseppe Atzori, e un ulteriore raid incendiario sabato scorso a Santa Lucia (ma emerso solo ieri) ai danni di una barca, il quadro che ne deriva diventa veramente allarmante. Per affrontare il grave fenomeno ieri mattina, la prefetta di Nuoro Alessandra Nigro ha convocato il comitato per l’ordine pubblico. «Abbiamo chiesto una maggiore attività di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine», ha dichiarato preoccupatissimo il sindaco Gian Luigi Farris.

