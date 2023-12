Dopo le tensioni Finanziaria ok «Conti in ordine» 

Un’ora e mezza di ritardo prima dell’inizio della seduta. L’ultima disponibile della legislatura. E, alla fine, la Finanziaria tecnica è stata approvata (22 favorevoli e 13 contrari), nonostante i mugugni abbiano messo in dubbio il patto tra maggioranza e opposizione. A parte tutto questo, resta in dote al prossimo governo sardo un documento per il 2024 da 10,6 miliardi, per il 2025 uno stanziamento di 10 miliardi e 200 milioni, e per il 2026 di 9 miliardi e 600 milioni. Maggioranza e opposizione hanno evitato il ricorso all'esercizio provvisorio proprio nel momento in cui la campagna elettorale sta entrando nel vivo. Approvato anche il Documento di economia e finanza regionale.

Il governatore

«Evitiamo l’esercizio provvisorio e permettiamo alla Sardegna di proseguire il cammino virtuoso che ha caratterizzato i conti pubblici e lo sviluppo della nostra Isola nel corso della Legislatura», ha spiegato il governatore Christian Solinas. «Dopo questi cinque anni di governo caratterizzati da criticità ed eventi imprevedibili come la pandemia e la crisi che ne è conseguita, grazie alle misure messe in campo dalla Regione per sostenere il sistema, la Sardegna può guardare con maggior serenità e ottimismo al futuro». Impegno, senso di responsabilità e unità d’intenti della Giunta sono stati i principi richiamati in Aula dall’assessore del Bilancio, Giuseppe Fasolino. «Si conferma quanto avviato e il documento riprende gli stanziamenti dei precedenti provvedimenti, lasciando conti in ordine e misure volte a garantire uno sviluppo futuro e duraturo dell’economia sarda». L’assessore Aldo Salaris, ha esultato per il voto che «avvia la realizzazione del comparto unico degli Enti locali».

I dettagli tecnici

La manovra si articola su cinque articoli, in cui vengono determinati gli stanziamenti del Fondo unico per gli enti locali (553.706.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di cui 484.705.120 ai Comuni) e quelli del Fondo per la non autosufficienza. Le risorse più consistenti – come è scontato, del resto – sono dedicate alla Sanità (38% del totale) con 4,4 miliardi, cifra nel quale sono inclusi anche i 257 milioni del fondo per la non autosufficienza. Tra gli altri settori contemplati dalla Finanziaria, con 780 milioni, c’è l'ambiente. E ancora, 320 milioni circa sono destinati a Sviluppo economico e Competitività. Ci sono anche 291 milioni per l'Agricoltura, 224 per Lavoro e la formazione, 191 milioni per l'Assetto del territorio e 124 milioni per la Tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali. E ancora, finanziamenti per turismo (72 milioni), politiche giovanili (58 milioni), energia (36 milioni), ordine pubblico e sicurezza (5,7 milioni), giustizia (1,7 milioni). Trecento milioni sono per accantonamenti e debito pubblico.

Il dibattito

Sono intervenuti diversi consiglieri. «Rendiamo spendibili fin da gennaio le risorse a disposizione, evitando almeno tre mesi di esercizio provvisorio», ha richiamato il relatore di maggioranza Michele Cossa, capogruppo dei Riformatori. Mentre la minoranza, con Cesare Moriconi del Pd, ha picchiato duro. «Cinque anni di mancata visione e di pessima spesa lascerà un gap di sviluppo a chi verrà». Quindi il pentastellato Alessandro Solinas: «Visto con gli occhi di un giovane è stato fatto di tutto per evitare ai pochi ragazzi coraggiosi di restare nell’Isola».

