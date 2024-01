Dopo le temperature record il futuro fa ancora più paura 

L’anno più caldo di sempre o quello più fresco del futuro? La domanda sul clima nel 2023 (anno record) e su quale situazione lo seguirà è quantomai lecita, se si analizza l’andamento climatico italiano. Siamo appena in gennaio ma è già crisi idrica in Sardegna con invasi regionali a un livello d’emergenza rossa nei comprensori di Sardegna Nord Occidentale, Alto Cixerri, Posada ed Ogliastra. A causa della scarsità di piogge e del caldo anomalo, la richiesta d’acqua è stata superiore al consueto e ha comportato, nel solo mese di dicembre, una riduzione pesante nella disponibilità idrica presente negli invasi, dove attualmente mancano circa 380 milioni rispetto alla media degli anni recenti e il bilancio è negativo anche in rapporto all’anno scorso. Fin qui, i dati dell’Autorità del bacino regionale della Sardegna.

Non va meglio in Sicilia, dove la crisi idrica ha già comportato il razionamento in 39 comuni nell’area di Palermo, Agrigento e Caltanissetta.

L’Italia è un avamposto dell’estremizzazione climatica, dettata da una temperatura che, a livello globale, ha quasi raggiunto (mancano 0,2 gradi) il fatidico limite di +1,5 sul livello preindustriale e finora preconizzato al 2040 con inevitabili, pesanti conseguenze sugli ecosistemi e sulle attività umane: ad esempio, i violenti incendi in Canada e Hawaii o i disastrosi fenomeni alluvionali in Libia e Grecia.

Lungo lo Stivale (l’anno scorso, 31 vittime e 11 miliardi di danni per eventi atmosferici violenti), nello scorso autunno meteorologico (settembre-novembre) si sono registrate temperature mediamente superiori di 2,09° rispetto al decennio precedente e dicembre è stato il terzo più caldo in assoluto.

