Dopo le scuse dell’Aia, lo stop per Ayroldi 

Dopo le scuse al presidente rossoblù Tommaso Giulini da parte dell’Aia, la sospensione, almeno per il prossimo turno, poi si vedrà. Giovanni Ayroldi paga così con lo stop forzato l’arbitraggio shock di Lazio-Cagliari lunedì all’Olimpico. Il direttore di gara di Molfetta non figura nelle designazioni della dodicesima giornata di Serie A e della tredicesima di Serie B, né come arbitro di campo né al Var. Ad arbitrare Cagliari-Milan sabato sarà, invece, Michael Fabbri, della sezione di Ravenna (curiosamente Avar lunedì scorso all’Olimpico).

Qui Asseminello

Nel centro sportivo rossoblù di Assemini prosegue intanto la preparazione in vista del match con i rossoneri (il fischio d’inizio è fissato per le 18). Oggi prevista una nuova seduta al mattino. Gli squalificati Mina e Adopo (entrambi per una giornata) sono gli unici indisponibili per il tecnico Davide Nicola che avrà comunque l’imbarazzo della scelta in ogni reparto. Anche Pavoletti e Jankto si sono aggregati al gruppo già a ridosso della gara con la Lazio e con cinque allenamenti in più nelle gambe hanno ulteriori chance per giocare. Soprattutto il capitano sembra essersi lasciato una volta per tutte il fastidio al piede destro, sta ora ricercando una condizione atletica quanto meno accettabile.

