Dopo le ruspe 11 anni di degrado 

Il caso di vico Arcais è solo la punta dell’iceberg. Lo scempio urbano che, a pochi passi da piazza Eleonora, si cela dietro a due pannelli in legno è l’immagine simbolo di un centro storico in cui lo spopolamento cammina di pari passo al declino degli edifici pubblici e privati. Come il rudere di piazza Onroco, bruttura del patrimonio comunale che rimbalza da un Piano delle alienazioni all’altro in attesa di riscatto.

Il mistero

Ma c’è un altro angolo del salotto cittadino sul quale il faro della politica è spento da tempo: in via Garibaldi, angolo via Santa Chiara, da oltre un decennio una recinzione, che in teoria avrebbe dovuto essere provvisoria, nasconde non solo sporcizia e degrado ma una controversia mai risolta.

Fino al 2013 quell’area privata, oggi trasformata in una selva urbana colma di rifiuti, ospitava una delle ultime case in “ladrini”, costruzione tipica dell’architettura campidanese fino al Secondo dopoguerra. Testimone silente dell’omicidio di Frederic Mondoloni, giovane corso ferito a morte in seguito al lancio di una delle transenne che ne segnalavano il rischio crollo, a lungo ha rappresentato un serio pericolo per le persone che passavano da quelle parti.

Dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco, nel 2012 il tratto dal civico 51 al 55 era stato recintato. A nulla erano serviti i ripetuti inviti rivolti dall’amministrazione civica ai proprietari affinché l’edificio venisse messo in sicurezza. E così undici anni fa il Comune si era deciso a prendere in mano la situazione e a procedere alla totale demolizione della casa.

L’accusa

I costi dell’intervento, poi, sarebbero stati addebitati ai legittimi proprietari. In teoria, perché la realtà sembrerebbe diversa. «Quegli oneri non sono mai stati riscossi - rivela il capogruppo di Oristano al Centro, Giuliano Uras - una situazione alla quale occorre al più presto porre rimedio, se non incassando quanto speso almeno acquisendo l’area per trasformarla magari in un’area sosta a servizio del centro».

L’assessore

L’assessore al Patrimonio, Ivano Cuccu, che in teoria avrebbe già dovuto mettere mano alla vicenda, al momento resta in silenzio. Il collega al Bilancio, Luca Faedda, invece assicura l’intenzione di fare chiarezza: «Sono trascorsi diversi anni, non conosco lo stato delle cose: ho chiesto agli uffici di ricostruire tutti i passaggi per valutare il da farsi». In attesa di verificare se effettivamente l’amministrazione civica risulti ancora creditrice nei confronti dei proprietari, ed eventualmente di quanto, Faedda si dice pronto «a portare avanti tutte le azioni necessarie per risolvere la controversia». E magari sottrarre al degrado quell’angolo di strada che guarda alla chiesa di Santa Chiara.

