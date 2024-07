Dopo le proteste i No Tyrrhenian Link entrano in Aula 

Che ieri sarebbero tornati, lo avevano annunciato in un post pubblicato da Giulia Lai, una dei componenti del comitato No Tyrrhenian Link di Quartu: «Alle 17 si terrà il Consiglio comunale di Quartu e noi saremo presenti ancora, come sempre fino a quando non avremo dai nostri amministratori le risposte che chiediamo sul progetto del Tyrrhenian Link. Purtroppo il regolamento comunale permette solo a un massimo di 38 persone di restare fra il pubblico e per questo motivo non abbiamo pensato fosse utile chiedere una partecipazione massiccia alla cittadinanza».

Infatti si sono seduti tutti in Aula, con le magliette gialle simbolo della protesta, i Comitati di Quartu e quelli di Selargius, assieme. Sono rimasti in silenzio come impongono le regole dell’Assemblea presidiata da agenti della Polizia locale e di quella di Stato, ma prima non sono mancate le polemiche.

«Siamo stati trattati come cittadini di serie B, siamo rimasti fuori dal Municipio, blindato solo per noi che avevamo le magliette gialle». L’ingresso, però, poco dopo è stato consentito, fino al raggiungimento della capienza massima, come stabilito dall’ordinanza: «Ma ci hanno controllato le borse e ci hanno chiesto se avevamo con noi oggetti contundenti». La protesta è andata avanti silenziosa fino al termine del Consiglio, che anche questa volta non aveva come punto all’ordine del giorno il Tyrrhenian Link.

Ma i Comitati che da mesi combattono contro il cavo di Terna che collegherà la Sardegna alla Sicilia, con punto di approdo a Terra Mala, non si arrendono: oggi alle 19 in piazza Santa Maria ci sarà un’altra assemblea pubblica e questa volta l’invito è esteso a tutta la cittadinanza. «Vogliamo risposte e vogliamo che la popolazione sia informata di quello che sta accadendo». Alla fine della seduta i comitati hanno lasciato l'aula. «Il consigliere Lucio Torru ha preso la parola per chiedere un Consiglio comunale aperto sul caso Tyrrhenian Link», spiega Rita Corda, «ma la presidente del Consiglio ha risposto che la discussione non è prevista in Aula. Riteniamo che questo sia molto grave».

