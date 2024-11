Dopo le polemiche torna la grande prosa 

Da Lella Costa a Geppi Cucciari, dai coreografi Piergiorgio Milano, Roberto Zappalà e Mauro Astolfi, passando per Amanda Sandrelli, Enzo De Caro, Antonella Attili, Veronica Pivetti e Lorenzo Lavia. Dopo anni di accuse e polemiche per la qualità discutibile del cartellone rispetto agli anni dell’esordio, quest’anno la stagione di prosa e danza che animerà il teatro centrale di Carbonia è all’insegna dei grandi nomi.

Il cartellone

La proposta artistica del Cedac è composta da 11 date, 9 di prosa e 2 di danza, che vedranno alternarsi sul palco alcuni dei volti più noti dei teatri nazionali e internazionali, in molti casi protagonisti anche di svariate produzioni cinematografiche, radiofoniche e televisive. Si partirà il 20 gennaio con “Otello”, per la regia di Gabriele Vacis che vedrà il ritorno in città di Lella Costa. Secondo appuntamento con “Vicini di casa” (26 gennaio) del regista Jurij Ferrini, con la partecipazione tra gli altri di Amanda Sandrelli. Il 2 febbraio sarà la volta di “Le volpi” di Lucia Franchi e Luca Ricci con, tra gli altri, due volti notissimi del cinema e della tv come Antonella Attili e Giorgio Colangeli. Subito dopo (8 febbraio) esordirà la danza con “Dalla A alla Z”, con coreografie Roberto Zappalà e Mauro Astolfi, che proporrà un dialogo a distanza tra diverse sensibilità e differenti approcci all’arte di Tersicore. Si prosegue il 15 febbraio con “Assenze Ingiustificate in rock” della compagnia sarda “Le quinte emotive” per la regia di Giulio Landis. Sempre a febbraio, il 24, gli spettatori potranno godere di “Le gratitudini, tratto dal romanzo di Delphine De Vigan con, tra gli altri, Lorenzo Lavia. Il 14 marzo a tornare sul palco sarà la danza con “White Out – Cirque dans l’Alpinisme”, dove il coreografo Piergiorgio Milano proverà a restituire sulla superficie piana di una scena, le emozioni legate alla vertiginosa verticalità e all'immensità dell'alta montagna.

In primavera

L’ottavo appuntamento, il 26 marzo, è con “Non è vero ma ci credo” di De Filippo con Enzo Decaro, altro pezzo da 90 del teatro italiano. “L’inferiorità mentale della donna” di Giovanna Gra con Veronica Pivetti andrà in scena il 3 aprile, a cui seguirà il 17 “Ferdinand” di Annibale Ruccello per la regia di Arturo Cirillo. La conclusione della stagione, prevista il 25 maggio, è affidata a Geppi Cucciari che porterà in scena “Perfetta” di Maria Torre. L’assessora alla cultura Giorgia Meli afferma che «Un cartellone costellato di nomi così blasonati non può che riempirci di soddisfazione. Un programma fortemente voluto per il quale abbiamo contribuito con un finanziamento di 50 mila euro nella convinzione che la cultura è un settore in cui ogni centesimo impegnato è un investimento per il futuro».

