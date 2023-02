Dopo le polemiche arrivano 67 nuovi alberi 

Faceva quasi male, camminare lungo alcune vie del centro di Sestu e vedere, dove una volta svettavano tanti alberi verdi, solo tristi tronchi monchi. Ma da oggi verranno piantati nuovi alberi, precisamente in via Ottaviano Augusto, via Marzabotto e via della Resistenza, con una spesa di 20mila euro.

Anche recentemente in Consiglio comunale c’era stata polemica con parte della minoranza che accusava la maggioranza di tagliare troppi alberi e trasformare il paese in un deserto. Nella replica la Giunta aveva spiegato che gli abbattimenti riguardano alberi malati promettendo inoltre di piantarne di nuovi. Saranno 67, tutti del tipo hibiscus, una pianta nota soprattutto per i suoi bellissimi fiori rossi. Come spiega Roberta Argiolas, assessora all’Ambiente e Verde Pubblico: «Le formelle», vale a dire le piccole aiuole in cui dimorano gli alberi, «in cui si andrà ad intervenire fanno parte di un processo di riqualificazione delle stesse vie che si concluderà con il nuovo asfalto previsto nella via Augusto. La scelta dell’albero è ricaduta sull’hibiscus per andare in continuità con la parte già piantumata della via, garantendo allo stesso tempo la messa a dimora di una tipologia di albero reputata idonea per un contesto urbano. Ai nuovi alberi sarà assicurata l’irrigazione grazie all’impianto a goccia presente in ogni formella». Nei prossimi giorni sono previste anche varie potature nelle diverse vie e giardini scolastici del paese. Sarà potato anche il grande eucaliptus di Piazza Sant’Antonio.

