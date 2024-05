Dopo le piogge casa Fadda a rischio crollo 

Le piogge di questi giorni stanno aggravando le condizioni di casa Fadda, edificio comunale in pieno centro storico abbandonato da oltre quarant'anni e messo recentemente in sicurezza per il rischio crollo di alcune parti della struttura.

I danni si fanno più intensi nel terrazzo, trasformatosi in “piscina”, e nel parapetto, e i residenti temono il peggio. Il pericolo in via Alberto Mario, nonostante le transenne, permane e la mancata manutenzione inizia a pesare, tra le non poche lamentele degli abitanti del rione di Santu Predu. Il passaggio è bloccato da oltre tre mesi. Nessuno si è preoccupato negli anni di restaurare quella casa che un tempo era un gioiello ricco di vita appartenente alla famiglia Fadda che tentò di ricomprarla invano. Il Comune la espropriò intorno agli anni Sessanta per la realizzazione di una piazza; azione che non si concretizzò mai. L’edificio è poi rimasto nel dimenticatoio per oltre quarant’anni, divenendo dimora di termiti e umidità. Nei decenni è stata più volte oggetto di scandali in città per la sua trascuratezza, tale da portare lo scorso anno anche al crollo di alcune travi del soffitto e oggi di numerose e rischiose crepe a causa del maltempo. Rappresenta uno dei simboli dell’abbandono nel cuore dell’Atene sarda.

