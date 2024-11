Dopo le multe i camperisti si adeguano 

Funziona la guerra aperta ai campeggiatori abusivi. Dopo la raffica di multe del corpo forestale di vigilanza ambientale per il controllo e la repressione del campeggio abusivo, gli ultimi blitz nei Comuni di San Giovanni Suergiu e Giba, dove tantissimi camperisti amano passare le giornate per praticare sport acquatici (kite surf, canoa, e surf), hanno dato un esito diverso rispetto alle ultime settimane.

Gli agenti sono intervenuti a Porto Botte e in particolare a Punta Trettu per le diverse tipologie di sosta non consentite sia nelle pineta sia sulla sabbia a pochi metri dal mare. All’operazione ha preso parte una ventina di agenti, con i quali hanno collaborato anche gli agenti della polizia locale di San Giovanni Suergiu.

Ieri solo sette verbali, numero nettamente inferiore rispetto alle decine di multe dei giorni scorsi. «Il basso numero di illeciti sanzionati costituisce un risultato importante per il Corpo forestale e per le amministrazioni comunali interessate - fanno sapere dall’ispettorato di Iglesias – in quanto testimonia l’efficacia dell’intervento contro i capeggiatori abusivi. I verbali dei giorni scorsi hanno costituito un deterrente e in tanti hanno evitato di proseguire con questo comportamento. Ci siamo adoperati anche per sensibilizzare sul rispetto delle norme a tutela dell’ambiente costiero della Sardegna anche gli stranieri che frequentano questa zona del Sulcis. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, e comprenderanno anche le isole di Sant’Antioco e San Pietro».

