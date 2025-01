Dopo le minacce, l’attentato 

Non c’è pace e tranquillità per Siniscola. Pochi giorni dopo la lettera di minacce recapitata nella chiesa di San Giovanni Battista, che aveva già sollevato preoccupazione tra i residenti, il paese dell’alta Baronia è stata nuovamente teatro di un attentato. Ieri notte poco prima delle 22, in via Coghinas, è andata a fuoco una Fiat Punto. Pochi dubbi sull’origine dolosa del rogo, appiccato con molta probabilità a una ruota posteriore del veicolo. Rogo notato subito dai passanti che hanno lanciato l’allarme. Al fianco dell’auto infatti è stata ritrovata una tanica, probabilmente utilizzata per portare l’accelerante utilizzato per appiccare le fiamme. L’auto è andata praticamente distrutta.

Il raid

Nella giornata in cui in molti erano preoccupati per l’allerta meteo rossa, con il forte vento e la pioggia, la notte nel paese baroniese è diventata rovente a causa dell’ennesimo atto intimidatorio. L’ultimo di una infinita sequela che sta travolgendo il paese e a cui le autorità non riescono a porre rimedio. Dopo l’allarme sul luogo dell’incendio sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Accanto al veicolo danneggiato è stato trovato un bidone, probabilmente utilizzato per spargere il liquido infiammabile necessario ad appiccare il fuoco. Con questo nuovo episodio, salgono a quattro le auto danneggiate a Siniscola dall’inizio dell’anno, segno che il fenomeno potrebbe avere una matrice ben più grave. Le forze dell’ordine stanno esaminando tutte le piste, inclusa la possibilità che gli atti di vandalismo siano legati a questioni locali o a intimidazioni legate ad altri settori della comunità.

L’avvertimento

L’incidente segue infatti la misteriosa lettera di minacce e avvertimento recapitata una decina di giorni fa nella cassetta delle lettere della chiesa, che aveva allertato le forze dell’ordine e i residenti. Nel testo erano indicati due nomi, ma non quello della vittima dell’attentato. Le indagini sono in corso e si cerca di fare chiarezza su chi possa esserci dietro questi attacchi, con l’intento di riportare la tranquillità nella comunità di Siniscola. Nel frattempo, la cittadinanza è invitata alla massima prudenza e a collaborare con le autorità, fornendo eventuali informazioni utili a fare luce sugli atti criminosi.

La settimana scorsa la prefetta di Nuoro Alessandra Nigro ha fatto tappa in Municipio a Siniscola per un incontro con gli amministratori locali. Già prima la situazione di Siniscola è stata al centro di un vertice sull’ordine e la sicurezza in Prefettura. Prima di Natale è stata registrata un’escalation di attentati.

Diverse auto date alle fiamme, poi un ordigno sistemato nella casa colonica di un imprenditore edile, attentati e incendi alle vetture (ben 30 nel 2024) proseguiti anche con il nuovo anno. Un clima di sospetti, paure che in molti temono possa portare a fatti ancora più gravi.

