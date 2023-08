Dopo le fiamme i segnali di ripresa 

Lo scenario è sempre spettrale, anche se accanto allo stagno inizia a vedersi un pochino di verde. Ma in via Fiume i segni del disastroso incendio dello scorso 6 agosto sono ancora ben evidenti. In Comune si attende la concessione dello stato di calamità per programmare una serie di interventi. «Certamente verrà rifatta la recinzione in legno», spiega il sindaco Graziano Milia. «Così come saranno ripristinati il sistema antincendio e le bocchette per l’attacco degli estintori». E si studierà, in collaborazione con l’ente Parco naturale Molentargius-Saline, cosa fare per la vegetazione. Insomma c’è la massima attenzione per riportare allo splendore la passeggiata lungo stagno.

Oltre 22 ettari in fumo

Il ricordo di quella domenica di fuoco e fiamme è ancora vivo. Uno scenario impressionante. «L’origine dolosa era stata accertata. Sono in corso le indagini per risalire al responsabile o ai responsabili». Il Comune ha subito dichiarato lo stato di calamità naturale: il bilancio finale è stato di 22 ettari di territorio ridotti in cenere. Ora i primi segnali di rinascita sono rappresentanti dal verde che prova a farsi spazio nei terreni anneriti. Così come è già ripartita la ricrescita del canneto. Poi sarà la volta dell’azione dell’uomo.

Le aziende

Con lo stato di calamità si conta di ottenere risorse finanziarie anche per coprire i danni subiti dai privati. Perché l’incendio ha causato non pochi problemi alle aziende nei pressi di via Fiume e del lungo viale Poetto, nonché ai terreni di alto pregio ambientale del parco di Molentargius. Danni, ritenuti notevoli, «ad attività, abitazioni, strutture private, reti tecnologiche pubbliche, fauna, flora, suolo, acque, materiali e mezzi privati», come evidenziato nella delibera approvata subito dopo il rogo dalla giunta comunale.

La bonifica

Altro capitolo invece è quello dell’ex camping Tamarix del lungomare, distrutto nell’incendio sempre domenica 6 agosto. Prima ci dovrà essere la bonifica. Poi si «metterà ordine», come evidenziato dall’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini. Perché da campeggio si è trasformato in lottizzazione “abusiva”, con tanto di segnalazione da parte del Comune alla Procura della Repubblica. Non sono bastate le prime demolizioni negli anni Novanta a frenare il fenomeno delle costruzioni senza autorizzazione. E una situazione «come quella attuale non può essere più consentita», sono state le parole dell’assessore.

RIPRODUZIONE RISERVATA