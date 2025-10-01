Dopo le elezioni volano gli stracci  

«Il sindaco è senza maggioranza, si dimetta». Succede ad Arbus dove la minoranza chiede al primo cittadino, Paolo Salis, di fare le valigie. È uno degli effetti, il più eclatante, del fresco “terremoto politico” post elezioni provinciali nel Medio Campidano. E poi il caso particolare di Gonnosfanadiga dove la vicesindaca, Maria Gabriella Mallica, candidata col centrodestra ha ottenuto un solo voto, se fosse il suo significa che la maggioranza l’ha proprio ignorata. Il resto è una lunga scia di polemiche che scorre tra vinti e vincitori, voti ponderati, 5 schede contestate e 2 bianche, spoglio sino a tarda notte. Proclamazione degli eletti il giorno dopo, presenti il presidente Giuseppe de Fanti e due consiglieri, il sindaco di Las Plassas, Andrea Lampis e Marco Maccioni di Serramanna. A testimoniare la confusione attorno al voto, basti pensare che un consigliere si è recato all’urna insieme al padre, convinto che anche lui dovesse votare, nessuno dei due era a conoscenza del diritto di voto a suffragio ristretto.

Il caso Arbus

«Il risultato delle elezioni - dice il capogruppo di opposizione, Michele Schirru – è inequivocabile: il sindaco, candidato col centrosinistra, ha raccolto 4 preferenze dalla sua maggioranza, 12 consiglieri. Come presidente dell’Unione dei Comuni un solo voto, segnale del suo isolamento politico» Per il gruppo «la sua permanenza non ha più alcuna giustificazione e rappresenta un danno per la comunità». Pronta la replica di Salis: «Andare a casa? Non ci penso proprio. Sono stato eletto dai cittadini, a loro rispondo del mio operato. Continuerò nel mio impegno, per due anni ancora. Se l’opposizione è mossa solo dalla voglia di tornare al potere, dovrà aspettare». Il suo vice, Simone Murtas, che di voti ne ha avuto 17, commenta: «Non sarà mia responsabilità né di chi mi ha sostenuto favorire l’arrivo di un commissario. È necessario un confronto politico chiaro per rafforzare l’azione di governo».

Gli eletti

«Candidata col centrosinistra – ricorda la vicesindaca di Serrenti, Maura Boi – sono stata la donna più votata con 6.628 voti ponderati. Dato che mi riempie di orgoglio, ma evidenzia quanto ci sia da fare sul fronte della parità di genere. Occorre costruire un futuro in cui la parità sia un fatto e non un’eccezione». Andrea Lampis di Las Plassas: «Sono soddisfatto dell’esito in quanto permette una rappresentanza equa di tutto il territorio. Questa volta la Marmilla c’è. E ci sono anche i giovani, la speranza del futuro, la base per bloccare lo spopolamento dei piccoli centri. Lavoreremo per il bene comune». E fra i giovani, c’è il primo cittadini di Gesturi, Emilio Serra: «Essere il più votato, 8.619 voti, mi gratifica, farò del mio meglio per ricambiare la fiducia dei colleghi. Un ente che rinasce sarà di certo impegnativo».

Gli esclusi

Malumori tanti, fra sorprese e delusioni. La consigliera di minoranza di Guspini, Simona Cogoni, la prima dei non eletti del centrodestra, lamenta le schede contestate e annullate che le avrebbero consentito l’ingresso in Consiglio. “La differenza – dice- tra le due liste di centrodestra è di 160 voti ponderati e la mia ha contestato schede per 811 voti. Per le comunali e regionali sono rivalutate dalla Corte d'Appello. Per le provinciali è sceso un silenzio tombale”.

