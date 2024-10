Dopo l’attentato scatta la solidarietà per Buttitta 

Un danno stimato di 30 mila euro. Tanto è costato pochi giorni fa l’attentato incendiario contro il camion di Massimo Buttitta, parcheggiato in via Apuleio a Nuoro. Le fiamme sono divampate poco prima delle due, nella notte tra il 24 e 25 settembre, e hanno avvolto rapidamente distrutto furgone e l’attrezzatura utilizzata per attività di service audio e video per eventi.

«Mi hanno rovinato» aveva detto Buttitta, padre di due bambini, uno di due anni e uno di 8 mesi, raccontando che quell’attrezzatura usata per il lavoro di presentatore di eventi musicali e di intrattenimento era ancora da pagare. Ora in città scatta la solidarietà con una raccolta fondi promossa sul sito gofundme con l’obbiettivo di raggiungere i 30 mila euro. «Le serate – scrive Linda Sulis che ha lanciato la raccolta – rappresentavano solo una piccola fonte di guadagno, non permettendo di coprire le spese mensili in quanto buona parte dell'impianto risulta da pagare e con le serate si riusciva a coprire il resto delle spese. Per questo chiedo a tutti coloro che leggeranno questo post di dare una mano». Finora sono quasi un centinaio le donazioni ricevute che hanno permesso di raccogliere poco più di quattromila euro.

