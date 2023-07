Dopo l’attacco ucraino stop all’accordo sul grano 

Kiev. Per la seconda volta il ponte di Kerch che collega la Russia alla Crimea, fiore all'occhiello del Cremlino, è stato colpito e danneggiato. Per la seconda volta Mosca ha accusato di questo "crimine” l'Ucraina che stavolta ha rivendicato subito l'azione, provocando la rabbia dei vertici russi poche ore prima della chiusura dell'accordo tripartito con Ankara sull'export del grano ucraino. E fornendo al Cremlino il pretesto per farlo saltare - ufficialmente però le due cose non sono collegate -, oltre che per puntare l'indice più a ovest di Kiev: «L'attacco al ponte di Crimea è stato condotto dal regime terroristico» ucraino, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, «con la partecipazione diretta dei servizi segreti e dei politici statunitensi e britannici. Stati Uniti e Regno Unito gestiscono questa struttura terroristica di tipo statale».

«I terroristi sono degli insetti e vanno distrutti con metodi disumani perché capiscono solo il linguaggio della forza», è stato il commento di un infuriato Dmitri Medvedev, mentre in serata direttamente Vladimir Putin ha promesso «una risposta» dopo aver convocato una riunione del governo per fare il punto della situazione. In piena notte e nel culmine della stagione balneare per i russi, il ponte di Kerch è stato chiuso per una non meglio precisata emergenza. «Il traffico è stato interrotto sul Ponte di Crimea: si è verificata un'emergenza », ha scritto Sergey Aksyonov, governatore filorusso della penisola crimeana, occupata e poi annessa nel 2014 dopo un referendum non riconosciuto dalla comunità internazionale. Poi sui social si è diffusa la notizia che due esplosioni avevano compromesso la struttura fra due piloni di sostegno, facendo accasciare una delle due carreggiate. Nell'esplosione, ha fatto sapere Mosca, sono morti due turisti russi, un uomo e una donna che andavano in vacanza in Crimea, la cui figlia minorenne è invece sopravvissuta. L'attacco è stato un'operazione speciale delle forze navali e del Servizio di sicurezza (Sbu) ucraini, ha rivendicato Kiev.

RIPRODUZIONE RISERVATA