Dopo l’assegno al lavoro tra parchi e cimitero 

Beneficiari del reddito di cittadinanza pronti a occuparsi di decoro urbano e verde pubblico.

Il Comune ha finalmente dato il via libera per l’attivazione dei progetti utili alla collettività, conosciuti come Puc, destinati a ventidue persone, residenti a Monserrato. Di queste quindici sono state inserite nella cooperativa sociale “I Progetti”, due in enti del terzo settore e cinque nel progetto comunale “Monserrato città sicura”.

L’assessora

«Si tratta di un grande obiettivo raggiunto per il settore Ambiente che – afferma l’assessora Paola Piroddi -, grazie alla grande collaborazione con quello delle politiche sociali, può finalmente contare su quattordici risorse umane di supporto alle attività relative alla cura del verde, alla vigilanza nei parchi, al diserbo e pulizia delle strade e al lavoro nel cimitero». Più precisamente sono sei i beneficiari occupati in cimitero e otto quelle che dovranno occuparsi della gestione del verde e dell’igiene urbana.

«Già nella prima giornata di lavoro – prosegue l’assessora - si è potuto verificare un grande entusiasmo e risultati ben visibili ai cittadini che ci fanno ben sperare su un supporto alla cooperativa che ha visto raddoppiare le aree verdi da prendere in carico e dunque, era in grande sofferenza per le poche risorse umane presenti».

Il sindaco

Un obiettivo raggiunto per il sindaco Tomaso Locci: «È stato un grande lavoro di squadra tra assessorati. Dopo una programmazione e una progettazione importante per poterli rendere reali, siamo riusciti ad aggiudicarci ben ventidue beneficiari che potranno essere di supporto per la cura della nostra città che vogliamo sia sempre più curata e migliorare così i servizi per tutta la comunità».

La cooperativa “I Progetti” è quella che ha preso in carico più persone, al momento ne ospita quattordici di cui sei donne, inserite nella cura del cimitero e otto uomini che dovranno occuparsi della manutenzione del verde pubblico. Tutte e tutti saranno sempre affiancati da personale della cooperativa. Ognuno di loro deve svolge 8 ore settimanali, suddivise in 2 giorni lavorativi.

«Hanno seguito il corso di formazione con successo e sono stati sottoposti a visita dal medico del lavoro competente, ottenendo tutti l'idoneità», fanno sapere dalla cooperativa, «ovviamente a tutti sono stati assegnati i dispositivi di protezione individuali di base: scarpe antinfortunistiche, guanti e pettine. E sono tutti ben felici di poter essere utili alla comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA