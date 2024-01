Dopo l’asfalto ripristinata la segnaletica 

Sono stati completati nei giorni scorsi i lavori di rifacimento della segnaletica in via Porcu, nel tratto dopo il Comune verso via San Francesco.

Gli operai hanno tracciato strisce pedonali, stop e linee di mezzeria. L’intervento segue il rifacimento dell’asfalto come già successo in altre strade.

È stato tracciato a nuovo anche il percorso pedonale sul lato destro in direzione via San Francesco che però è già alla mercé delle auto.Qui come in altre strade, tra cui via Bonaria, prima dei lavori per il rifacimento dell’asfalto c’erano i dissuasori a delimitare il passaggio per i pedoni proprio per impedire la sosta selvaggia. Posato il bitume però non sono mai stati rimessi al loro posto.I residenti ma anche le tante persone che si trovano a passare nella zona hanno chiesto che vengano risistemati al più presto in modo. Stessa scena non solo in via Bonaria ma anche in altre zone del centro storico.

