Dopo l’ascensore fuori uso anche l’impianto elettrico 

Nelle palazzine Area di piazza Bernardo Demuro 1, oltre al problema irrisolto degli ascensori ancora inutilizzabili con una assurda e intollerabile penalizzazione per i soggetti più deboli, tra essi gli anziani e i disabili, si è verificato da 72 ore almeno un corto circuito dopo la pioggia dei giorni scorsi e le infiltrazioni data la vetustà del palazzo. Di conseguenza l'impianto elettrico del condominio (luci scala, luci ballatoi e apri porta dell'ingresso) è andato in corto circuito. La denuncia è del capogruppo del Psd’Az in Consiglio comunale Marcello Polastri.

La pioggia caduta all’inizio della settimana ha mandato in tilt il sistema. Ma «si possono vedere anche fili elettrici pericolosamente scoperti che testimoniano come Area non li abbia ad oggi messi in sicurezza», denuncia ancora Polastri. Che conclude: «Questa situazione è spiacevole e grave al tempo stesso, si attende un immediato intervento risolutore».

