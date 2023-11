Dopo l’arrivo dei migranti i volontari puliscono la spiaggia 

Di vedere la spiaggia ridotta in quelle condizioni, disseminata di vestiti e con il relitto di un’imbarcazione, non ne poteva più. Così, nei giorni scorsi, una volontaria di Cittadinanzattiva Oikos ha deciso di ripulire i rifiuti lasciati dai migranti sbarcati nell’arenile di Margine Rosso. Soprattutto abiti, che sono stati raccolti in tre grandi bustoni, e plastica.

Resta ovviamente il relitto dell’imbarcazione, che si spera non faccia la fine dell’altro barchino ricordo di un altro sbarco, rimasto per lunghissimo tempo nella battigia sempre a Margine Rosso e diventato la scorsa estate meta per selfie.

La barca di fortuna era giunta nei giorni scorsi nella costa quartese con sette migranti a bordo, che avevano poi raggiunto Cagliari, dov’erano stati rintracciati in piazza Matteotti dalla polizia. Altri due invece erano stati individuati dagli agenti del Commissariato e poco dopo si erano ritrovati tutti al centro di Monastir, in attesa di essere smistati nella Penisola.

Intanto i volontari di Cittadinanzattiva Oikos continuano la pulizia degli arenili. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì alle 14,30. Il ritrovo è alla Bussola, da lì si entrerà in azione per pulire il tratto fino al Lido Mediterraneo.

I volontari daranno a tutti quelli che vorranno partecipare buste, guanti e pinze. In spiaggia, soprattutto in questo periodo, le mareggiate hanno trasportato plastica e altri rifiuti.

