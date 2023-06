Dopo l’arresto si dimisero: ora il pm chiede l’assoluzione  

Clamorosa svolta del processo sulla vicenda che nel 2017 ha travolto la politica palaese portando all’arresto di sindaco e vice e al commissariamento del Comune. Ieri mattina, il pm Mauro Lavra (sostituto procuratore che ha “ereditato” il fascicolo) ha chiesto l’assoluzione dell’ex primo cittadino di Palau, Francesco Pala, della ex vice sindaca Maria Piera Pes e di Mauro Angelo Barbato, professionista vicino alla giunta comunale.

Per il pm non esistono le prove (almeno quelle minime) a supporto della tesi iniziale, la contestazione principale è quella a carico dell’ex sindaco e della sua vice (induzione indebita a dare o promettere utilità), perché avrebbero promesso a Barbato incarichi se si fosse occupato gratuitamente della promozione sui social dell’attività della giunta. Mauro Angelo Barbato, 49 anni, difeso dagli avvocati Tomasino e Giulia Russu, aveva spiegato a Pala di non poter accettare l’incarico perché percepiva l’indennità di disoccupazione. Nel 2017 i militari delle Fiamme Gialle eseguirono un’ordinanza di arresto per Pala e Pes, che hanno sempre respinto le accuse della Procura. E ieri è arrivato il clamoroso colpo di scena: il pm ha chiesto al gup di Tempio Marco Contu (processo celebrato con il rito abbreviato) di mandare tutti assolti.

Francesco Pala e Maria Piera Pes dopo le dimissioni del 2017 sono rimasti fuori dalla politica. Il 6 luglio prossimo parleranno il difensore dei due, il penalista Giovanni Azzena, e gli avvocati di Barbato (Tomasino e Giulia Russu); il pm Lavra deve concludere per gli altri capo di imputazione che riguardano presunte anomalie nell’affidamento di servizi e appalti comunali e chiamano in causa altre persone.

RIPRODUZIONE RISERVATA