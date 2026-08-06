Dopo l’ammodernamento riapre la scuola dell’infanzia di via Italia 

La scuola dell’infanzia “Caduti Grande Guerra” di Pirri si prepara a riaccogliere bambine e bambini. L’edificio di via Italia, con nuovi colori, spazi ripensati e ambienti più sicuri, dopo l’intervento di ristrutturazione e ammodernamento ha ora aule più funzionali, spazi più confortevoli e una migliore organizzazione degli ambienti.

Ieri la cerimonia per la riapertura ufficiale della scuola alla presenza anche di molti bambini che hanno subito esplorato gli spazi e provato i giochi e le attrezzature. I lavori hanno interessato l’intero piano terra. Così oggi l’edificio dispone di 6 ampie aule per la didattica, di una sala polivalente di 220 metri quadrati, di una mensa di 110 con cucina attrezzata e servizi igienici, oltre a un ufficio e un’infermeria. Servita in tutti gli ambienti di aria condizionata, con un investimento di un milione e 450 mila euro, la struttura può ora ospitare sino a 5 classi da 25 alunne e alunni. «Investire nelle scuole significa investire nel futuro della città», ha sottolineato l’assessora alla Pubblica Istruzione, Giulia Andreozzi. «Uno spazio fondamentale per le famiglie», ha evidenziato la presidente della Municipalità di Pirri.

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