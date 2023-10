«Dopo l’alluvione lasciati soli dalle istituzioni» 

Il 22 ottobre 2008 una notte come tante si trasformò in un incubo senza precedenti per Capoterra. In quelle fatidiche ore la natura si scagliò con una furia inimmaginabile, scaricando sulla comunità oltre 441,2 millimetri di pioggia in meno di quattro ore. Un evento meteorologico di proporzioni inimmaginabili che avrebbe potuto essere estratto da una saga apocalittica, se solo non fosse stato un tragico capitolo nella storia reale di Capoterra. Quindici anni sono trascorsi da quella notte in cui la pioggia si trasformò in un fiume assassino, trascinando via case, strade e, ancora più dolorosamente, vite umane. Antonello Porcu, Licia Zucca, Anna Rita Lepori, Speranza Sollai, questi gli angeli caduti in quella notte senza luna. Ogni anno, la comunità si ritrova nella chiesa di Poggio dei Pini, per commemorare i sacrifici, la resilienza e la forza di coloro che hanno perso la vita o che hanno sofferto in quell'evento devastante.

La commemorazione

Durante la messa commemorativa, il parroco don Gianni Sanna, con voce solenne, parla ai fedeli: «Oggi siamo qui riuniti per ricordare un evento triste per la nostra comunità, un evento impresso nella nostra memoria. Ciò che è importante è andare avanti, la vita continua, ma senza dimenticare il nostro passato». Le parole di Roberto Careddu, vicepresidente della Cooperativa, gettano una luce diversa sulla commemorazione annuale a Capoterra. Sono parole cariche di una profonda emozione, ma anche di una giustificata critica: «A distanza di anni da quel tragico mercoledì, la nostra comunità si riunisce sempre con grande commozione. Nonostante il dolore per la perdita delle vite e per i danni subiti dal territorio, siamo stati in grado di rialzarci e ripartire. Tuttavia, rimane la sensazione di essere stati lasciati soli dalle istituzioni. Solo dopo quindici anni sono finalmente iniziati i lavori sul canale scolmatore del lago, e restiamo in attesa dei lavori di messa in sicurezza sui canali affluenti del rio San Girolamo».

Il ricordo dei parenti

Nel giorno della commemorazione, il parco 22 ottobre 2008 diventa un santuario dei ricordi, un luogo in cui le ferite del passato si aprono di nuovo, ma anche un rifugio di conforto e solidarietà. Qui, tra le foglie cadute e i suoni delicati della natura, i parenti delle vittime si riuniscono per onorare i loro cari, quelli che non sono più con loro ma che vivono nei loro cuori per sempre.

Luisa Sulis, moglie di Antonello Porcu e figlia di Licia Zucca, è tra coloro che hanno perso tanto in quella terribile notte. «Ogni anno è straziante il ricordo, anche se sono trascorsi quindici anni è doloroso il pensiero». Ma, nonostante la tristezza, i parenti delle vittime come Luisa Sulis sono anche esempi di resilienza. La loro presenza e il loro impegno a partecipare a queste commemorazioni dimostrano una forza straordinaria. Luisa Sulis ricorda: «Bisogna guardare avanti, non ci sono alternative, mai guardare indietro».

Le istituzioni

Con la stagione delle piogge alle porte, la responsabilità si sposta ora verso le istituzioni e verso Silvia Sorgia, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici: «Negli ultimi due anni abbiamo supervisionato i lavori di messa in sicurezza finanziati dalla Regione, pulito i canali e le caditoie per garantire un corretto deflusso dell’acqua. Abbiamo ottenuto un finanziamento di un milione e mezzo per mettere in sicurezza piazza Sardegna. La richiesta di pulizia del fiume Santa Lucia è stata accolta dalla città metropolitana e i lavori inizieranno nei prossimi giorni. Stiamo anche lavorando per risolvere il problema degli allagamenti a Torre degli ulivi, che si verificano da alcuni anni».

