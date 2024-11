Dopo “l’alleggerimento” dei due ficus monta la polemica sulla potatura 

«La miglior potatura è quella che non si vede». Il vecchio adagio, che mette d’accordo la quasi totalità degli arboricoltori, mal si adatta all’intervento appena realizzato in piazza Roma dove i tagli si vedono, eccome. I due ficus che da 80 anni guardano la torre di Mariano II, da qualche giorno sono stati alleggeriti e tra gli esperti c’è chi storce il naso. «Mi domando quale fosse lo scopo della potatura - osserva Carlo Poddi, dottore forestale con esperienza nei processi di valutazione ambientale - Migliorare la penetrazione della luce? Allontanarsi dagli edifici? Eliminare rami secchi e ridurre il valore di rischio? Osservando le piante non è chiaro». La potatura dei ficus di piazza Roma, assieme a quella degli esemplari di piazza Manno, era stata affidata dal Comune ad una ditta esterna. Quattro anni fa i due alberi all’incrocio con via Tirso (il cui valore ornamentale e socio-culturale si aggira sui 124mila euro) erano stati al centro di un intervento di consolidamento effettuato a seguito di una valutazione delle condizioni di stabilità alla quale aveva collaborato anche Poddi. Per entrambi era stata stimata una classe di pericolo significativo per i rami, moderata per la possibile rottura del castello e trascurabile per gli altri organi. «Con questa potatura il ragionamento eseguito per arrivare a dimensionare cavi e barra passante va a farsi benedire - sostiene l’agronomo - le alberature nella loro morfologia sono state alterate e i capitozzi eseguiti daranno una risposta a questo intervento». ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA